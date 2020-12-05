شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طلاب المدارس الإعدادية ببنى سويف ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت بمحافظة بنى سويف فعاليات فحص طلبة المدارس ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على «فيروس سي» والكشف عن الأمراض غير السارية، وتم تجهيز كل مدرسة بغرفة مزودة بمكاتب وأجهزة كمبيوتر متصلة بالإنترنت لتيسير عمل الفرق الطبية، ويتم مسح الطلاب من خلال كارت ينطوى على نموذج إقرار موافقة ولى الأمر على إجراء الفحص، مع الحفاظ على سرية وخصوصية الطلاب المكتشف إصابتهم لتفادى التمييز والتنمر.

وقال الدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف، إن الحملات بدأت بفحص طلبة الإعدادى حيث يتم إخطار ولى أمر الطالب هاتفياً خلال 7 أيام عمل من تاريخ الفحص، وفى حالة اكتشاف طالب مصاب يستكمل علاج الطالب المصاب داخل مستشفى التأمين الصحى التابع لمدرسته.

وقال المهندس محمود شاهين، رئيس مركز ومدينة الفشن، إنه تم إجراء الكشف على طلاب مدرسة كير الإعدادية للبنات بقرية الفنت الغربية، وتم إجراء تحاليل وكشوف لعدد 75 طالبة للبحث عن الأمراض غير السارية وفيروس c وتم توثيق الفحوصات بالصور والفيديو وجار المتابعة في المدارس بمركز الفشن.