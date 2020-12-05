شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ السويس يتفقد الطريق الجديد لخدمة قري شباب الخريجين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، أعمال توسعة ورصف وتطوير شارع قرية محمد كريم بمنطقة قرى شباب الخريجين بحي فيصل، والذي يربط بين طريق النفق بطريق السويس- الإسماعيلية بطول 3.25 كم ومتوسط عرض 10 أمتار، لخدمة مناطق قرى شباب الخريجين والقادمين من وإلى المدينة والنفق وطريق القاهرة.
وفي الجولة، شدد نائب المحافظ على رئيس فرع جهاز تعمير السويس بتركيب لافتات إرشادية ومرورية، مع عمل مطبات حضارية، والتنسيق مع جهاز الإنارة العامة وحي فيصل لإنارة الطريق بالكامل لخدمة أهالي المنطقة.
يأتي ذلك ضمن خطة محافظة السويس لتطوير وتقديم الخدمات العامة والمرافق للقرى الأكثر احتياجًا.
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