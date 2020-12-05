شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تضع اللمسات النهائية مع الشركات لبدء العمل في الخط الرابع للمترو خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الهيئة القومية للأنفاق في وضع اللمسات النهائية، مع تحالف الشركات المصرية، الذي يقوده المقاولون العرب، ويضم شركات «كونكورد – بتروجيت – حسن علام» لبدء تسلم مواقع العمل لبدء الأعمال المدنية، للجزء الغربي من المرحلة الأولي من الخط الرابع للمترو «أكتوبر- عمرو بن العاص» بداية من العام المقبل.

وقالت مصادر مطلعة إنه خلال أيام ستبدأ الشركات في تسلم المواقع لبدء أعمال إنشاء المحطات، وهي المرحلة التي تسبق وصول الحفارات الأربعة التي يتم تصنيعها في ألمانيا لصالح مصر.

وأضافت المصادر أن طول المسافة من محطة المساحة، وحتى محطة حدائق الأشجار 13.7 كم مع تحالف شركات مصرية بقيادة شركة المقاولين العرب ويضم شركات «كونكورد – بتروجيت – حسن علام» (المجموعة التخصصية CP401 وكذلك الأعمال الكهروميكانيكية، والسكة والورش، بالاضافة إلى المجموعة التخصصية CP411 للمرحلة بالكامل مع تحالف شركات (ميتسوبيشي/أوراسكوم) المصرية اليابانية.

ويوضح مخطط إنشاء الخط الرابع أنه يمتد بطول 42 كم، ويشتمل على عدد 38 محطة بتكلفة 70 مليار جنيه، منها قرض ياباني بقيمة مليار و200 مليون دولار. والباقي من ميزانية الدولة في ٥ سنوات، سيتم تنفيذه على مرحلتين الأولى تمتد من (محطة حدائق الأشجار – محطة عمرو بن العاص) بطول 19 كم، وتشتمل على عدد 17 محطة والثانية تمتد من (محطة عمرو بن العاص – محطة القاهرة الجديدة) بطول 23 كم، وتشتمل على 21 محطة.

وتوضح الدراسة التنفيذية أن إجمالى قيمة العقد الموقع لتنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربي من المرحلة الأولى من الخط الرابع المجموعة التخصصية CP401 ما يعادل حوالى 26 مليار جنيه مصرى (يتم تمويل الشق الأجنبي منها من قرض ياباني، والشق المصري من الخزانة العامة للدولة)، وتبلغ قيمة العقد الموقع لتنفيذ عقد الأعمال الكهروميكانيكية، وأعمال السكة والورشة المجموعة التخصصية CP411 للمرحلة بالكامل، ما يعادل حوالى 15.3 مليار جنيه مصري (يتم تمويل الشق الأجنبي منها من قرض ياباني والشق المصري من الخزانة العامة للدولة).

وقالت المصادر إنه يجري حالياً التفاوض مع الشركات المصرية، لتنفيذ الأعمال المدنية للجزء الشرقى من المرحلة المجموعة التخصصية CP402 والذي يمتد في المسافة من محطة المساحة وحتى محطة عمرو بن العاص بطول 5.1 كيلومتر.

كما تجري حالياً أعمال دراسة العرض الفني المقدم من شركة ميتسوبيشي اليابانية، لتنفيذ أعمال تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة المجموعة التخصصية CP412 للمرحلة الأولى بالكامل.