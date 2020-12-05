«المقاولون العرب»: 160 مليون جنيه تكلفة إنشاء صوامع الغلال بالصالحية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت شركة المقاولون العرب إن مشروع صوامع الغلال بالصالحية هو أحد مشروعات الشركة لتنفيذ 22 صومعة غلال على مستوى الجمهورية. وأضافت الشركة أن صوامع الغلال بالصالحية تضم 18 خلية سعة تخزين 90 ألف طن، واستغرق العمل بها 18 شهرًا لتنفيذ أعمالها بتكلفة 160 مليون جنيه، بالإضافة إلى تمويل قدره 6.9 مليون دولار. وتتضمن خلايا تخزين وأخرى تسليم وبرج روافع وميزان بسكول وخزانات ومبنى إداريًا، وذلك على مساحة 45 ألف متر. الوضع في مصر

اصابات 117,583

تعافي 103,191

وفيات 6,732

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