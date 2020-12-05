شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يتفقد أعمال تطوير مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، السبت، بالمرور على مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، وأعمال التطوير الجارية بالمستشفى، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطوير مستشفيات الصدر والحميات على مستوي الجمهورية، وتشمل أعمال الكهرباء، والصرف الصحي، والواجهات، وعزل الأسطح، وأعمال التطوير الأخري بالأقسام الداخلية، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تفقد وكيل الوزارة أعمال التطوير الجارية بمختلف الأقسام الطبية بالمستشفى، وتم التأكد من التوسعة في عدد الأسرة بها، بما يتناسب مع معايير الجودة، وسياسات مكافحة العدوي، لخدمة المرضى بالمستشفى، مؤكدًا على مقاول المشروع بأهمية إضافة اللمسة الجمالية في أعمال التشطيبات النهائية داخل وخارج الأقسام الطبية بالمستشفى، بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية والراحة النفسية للمرضي أثناء تلقي الخدمة بالمحافظة.