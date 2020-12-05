شكرا لقرائتكم خبر عن البدء فى حفر 8 آبار استعواضية بالخارجة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية وزارة الري والموارد المالية بالوادي الجديد، اليوم السبت، حفر 8 آبار استعواضية بمركز ومدينة الخارجة، في إطار حرص الوزارة على دعم الآبار الجوفية بالمحافظة.

وقال المهندس منصور إبراهيم، وكيل وزارة الري بالوادى الجديد، إن الآبار الاستعواضية تخدم مناطق الخارجة من خلال حفر آبار استعواضية بدلًا من الآبار الحكومية التي نضبت أو جفت مياهها، حيث تم الانتهاء من عملية إنزال «القيسونات» اللازمة لحفر هذه الآبار، في وجود أطقم إشراف العملية بدائرة الإدارة العامة للمياه الجوفية بالخارجة ودرب الأربعين.