شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: شبورة وطقس مائل للدفء الأحد .. والقاهرة 22 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الارصاد الجوية اليوم الأحد طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافيء على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارا، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحاً على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ) .

ويشير الخبراء إلى أن شرق وجنوب البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر غرب البلاد بامتداد منخفض جوي.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «22- 14»، الإسكندرية «23 – 12»، قنا «24- 12»، الأقصر «24– 11»، أسوان «25– 12» .

من جانبها قالت دكتور إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الرياح معتدلة اليوم الأحد على كافة الأنحاء، ولكنها نشطة على غرب السواحل الشمالية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من ( السلوم – سيدي براني – مطروح – سيوة – الفرافرة – الواحات البحرية ) .

وأضافت شاكر ل «المصري اليوم» ليس هناك خوف من حدوث أي اضطرابات جوية بسبب ما يطلق عليه نوة قاسم، مشيرة أن النوات هي جدول استرشادي وضعه الصيادين القدماء لمتابعة حالة البحر، ولكن الآن أصبح هناك تطور في التنبؤات الجوية، وعند ظهور أي تنبؤ بأحوال جوية سيئة يتم رصدها متابعتها، وقبل حدوث حالة عدم الاستقرار ب 72 ساعة يتم عمل تحذيرات وبيانات جوية لكافة قطاعات الدولة والمواطنين .