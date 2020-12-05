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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات ..

"السكة الحديد" تستقبل غدا دفعة عربات جديدة قادمة من روسيا

وزير الأوقاف يعلن إقامة مؤتمر لحوار الأديان مارس المقبل.. صور

فتح باب التسجيل للمعلمين المتقدمين للتسكين على الكادر 15 ديسمبر

وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يتابعان الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف

الصحة تطلق غدا قافلتين طبيتين بمبادرة "حياة كريمة" بالقاهرة وأسوان

التعليم تعلن جداول الأسبوع الثامن لقناة مدرستنا لشرح المقررات الدراسية

الزراعة تحبط تهريب 6 طرود تحوى بغبغاوات نادرة عبر مطار القاهرة.. صور

غلق جزئى وتحويلات مرورية لمدة 5 سنوات لإنشاء محطات مترو "الرماية - الأهرام"

التعليم تنفى إلغاء الدراسة: سنستكمل الترم الأول ولن نحذف من المناهج

شبورة بأغلب الأنحاء وأمطار خفيفة بدمياط وبورسعيد والصغرى بالعاصمة 14درجة غدا

الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية وخرائط الأمطار بالمحافظات حتى الجمعة

المرور يعلن غلق شارع الهرم وطريق النصر غدا 5 سنوات لتنفيذ الخط الرابع للمترو

وزير التموين: رصيد القمح فى بداية 2017 كان 20 يوما فقط وحاليا 5 أشهر

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زلزال بقوة 5.4 ريختر يشعر به سكان القاهرة والمدن الساحلية

الصحة تحذر من انتشار أسماك سامة فى الأسواق تسبب الوفاة.. فيديو

وزير التموين: تكلفة تنفيذ الصوامع تعادل قيمة الفاقد من القمح لمدة 14 شهرا

البحوث الفلكية: الهزة الأرضية مركزها جنوب تركيا وعلى بعد 500 كم شمال دمياط

القوى العاملة تعلن تعيين 1906 شباب واستخراج 200 شهادة "أمان" بالغربية

محافظ القاهرة يتفقد أعمال تسكين الباعة فى سوق التونسى الجديد.. صور

القوى العاملة تفتش على 43 ألف و818 منشأة لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا

القوى العاملة تنجح فى تحصيل 68 ألف جنيه مستحقات عامل مصرى بالسعودية

مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال تنفيذ ناد رياضى على مساحة 106آلاف م بمدينة بدر

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. والطماطم بـ8.5 جنيه

مصرى يدفع 8.3 مليون جنيه دية بعدما قتل صديقه أثناء العمل فى السعودية

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وزير التنمية المحلية يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع مسار العائلة المقدسة

التعليم تتيح التسجيل بالمشروع القومى لرفع كفاءة اللياقة البدنية للطالب

التأمينات تواصل غدا صرف معاشات ديسمبر لمن يتقاضى أكثر من 1000 حتى 2000 جنيه

التعليم تطلق لأول مرة منصة "حصص مصر" لطلاب الثانوية العامة لشرح المناهج

س وج.. ما تريد معرفته عن المحفظة النقدية البديلة للتذاكر الورقية لاستقلال المترو

القوى العاملة بالمنوفية تنتهى من تدريب 86 فتاة على مهنة التفصيل والخياطة

النقل تعلن توسعة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى ليصبج 4 حارات بكل اتجاه.. صور