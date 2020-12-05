شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطلق لأول مرة منصة "حصص مصر" لطلاب الثانوية العامة لشرح المناهج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن اتاحتها منصة "حصص مصر" للمرة الأولى، لطلاب المرحلة الثانوية والتى توفر طرق تعلم جديدة وشرح سلس للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أونلاين.

واكدت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية أن الحصص يقدمها معلمين خبراء فى مجالهم، بالإضافة إلى أسئلة على كل درس تدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية، كما تحتوى المنصة على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يتم تحديث المحتوى بشكل دورى ومستمر وإضافة مواد أخرى لتوفير تجربة تعليمية فريدة للطلاب.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم للطلاب التسجيل مجاناً لفترة محدودة.

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