- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يحتفل باليوبيل الذهبى لمعهد التربية وتخرج الدفعة 50.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الكنيسة الكاثوليكية، فى بيان اليوم السبت، أن الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ترأس صلاة القداس الإلهى الاحتفالى باليوبيل الذهبى لمعهد التربية الدينية بالسكاكينى، أمس بحضور المونسينيور نيقولاس هنرى، السفير البابوى بمصر، والمطران كلاوديو لوراتى، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والمطران چورج شيحان، مطران المارون بمصر، والعديد من أساقفة الإكليروس المقدس ولفيف من الآباء الكهنة والشمامسة الإكلريكيين والرهبان والراهبات والشعب المحتفل.
وتابعت الكنيسة: تخلل القداس الإلهى الاحتفالى كلمة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وكلمة الأخت فرنسواز مديرة المعهد الدينى، هذا وتلا صلاة القداس الإلهى، الاحتفال بخريجى الدفعة الـ 50 لمعهد التربية الدينية، وعرض فيلم وثائقى عن المعهد والتقاط الصور التذكارية.
صلاة القداس الإلهى
جانب من الاحتفال
الاحتفالى باليوبيل الذهبى لمعهد التربية الدينية
الأنبا إبراهيم إسحق
جانب من الاحتفال
كانت هذه تفاصيل خبر بطريرك الكاثوليك يحتفل باليوبيل الذهبى لمعهد التربية وتخرج الدفعة 50.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.