شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: تقديم خدمة جيدة للمواطن معيار نجاح رؤساء شركات التوزيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن اختيار رؤساء شركات توزيع الكهرباء يتم بناء على عدة معايير أهمها معيار مدى نجاح رئيس الشركة فى تقديم خدمة جيدة للمواطن، كاشفا أن المواطنين لا يهتموا باسم رئيس الشركة وإنما يهتموا بمستوى الخدمات التى سيحصلون عليها و هو المعيار الذي يتم الاعتماد عليه فى اختيار رؤساء الشركات.

وتابع شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تقديم خدمة مميزة للمواطن المصري هو الهدف الأول لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لافتا إلى أن الحفاظ على حق المواطن والدولة أيضا يعتبر من أولويات الوزارة وشركاتها خلال الفترة المقبلة.

وقال شاكر، إنه حريص على متابعة جميع شكاوى المواطنين التى يتم استقبالها من المنافذ المختلفة التى يتم استقبال الشكاوى من خلالها بنفسه بشكل دورى، موكدا أن مكتب خدمة المواطنين يعمل على مدار الساعة لحل لاستقبال وحل شكاوى المواطنين.

وأشار الوزير، إلى أنه يتابع معدلات شكاوى المواطنين بشكل يومى ومدى سرعة الاستجابة وحل المشكلة، مشيرا إلى أن جميع العاملين على علم بمدى الأهمية التى يوليها القطاع لخدمة المواطن والاستجابة السريعة لشكوى المستهلك.