شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من الزراعة لتقييم قصب السكر لدعم الأصناف عالية الإنتاج والمقاومة للأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن حسني مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية في وزارة الزراعة، إنه تم تشكيل لجنة لتقييم وانتخاب أصناف وسلالات قصب السكر، نتاج برنامج تربية قصب السكر بالمعهد، وذلك بمحطات بحوث شندويل والمطاعنة وكوم أمبو، حيث تضم باحثين من أقسام: التربية والوراثة و الأمراض والآفات والمعاملات.

وأشار مدير المعهد إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بتنفيذ برامج للنهوض بإنتاجية محصول قصب السكر،لافتا الى أن اللجنة تستهدف تقييم المراحل المختلفة من سلسلة عمليات الانتخاب تحت ظروف الانتاج الطبيعية في صعيد مصر وفي محافظات الانتاج الرئيسيه وذلك لاستبعاد سلالات القصب التي لا تظهر كفاءه في الانتاجية او غير المقاومة للأمراض والحشرات فضلا عن ترقية السلالات الجيدة للمرحلة التالية من الانتخاب.

واضاف أن اللجنة عملت على مقارنة سلوك السلالات في مراحل الانتخاب المختلفة في محطات: شندويل، المطاعنة، كوم امبو، كذلك تم استبعاد السلالات ضعيفة الانتاح او المصابة بأمراض خطيره مثل التفحم، كما تم اختيار بعض السلالات التي تم إلغاؤها والتي تحمل بعض الصفات الجيده لإدخالها مره اخري في برنامج التهجينات لنقل هذه الصفات الي سلالات جديدة متفوقه في باقي الصفات الانتاجية والتكنولوجية.

وأشار الى ان اللجنة اوصت بتسجيل الصنف جيزه 5 حيث أظهر تفوقا في كل من الصفات الانتاجية والتكنولوجية في كافة مراحل الإنتخاب وكذلك في محصول الخلفات.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عقد اجتماعا لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن النهوض بمحصول قصب السكر وتحقيق أعلى إنتاجية تسهم في رفع مستوى معيشة المزارعين.

وأكد القصير، على أن وزارة الزراعة تستهدف وضع خطة للنهوض بإنتاج قصب السكر على المستوى الكمي والنوعي من خلال تطبيق أساليب زراعة حديثة واستنباط أصناف جديدة تحقق إنتاجية عالية للفدان، وتطوير نظم الري واستخدام الأساليب الحديثة للري بدلا من الغمر بالإضافة إلى استخدام الميكنة الحديثة في الزراعة والحصاد الأمر الذي يحقق مردودا اقتصاديا كبيرا للمزارعين.

وأوضح وزير الزراعة، اهتمام الحكومة بمحصول القصب حيث يستخرج منه سلعة استراتيجية مهمة بالإضافة إلى أنه متعدد الأغراض سواء في صناعة العسل والأعلاف والورق والأخشاب، ويوفر فرص عمل كبيرة مباشرة وغير مباشرة واستثمارات بمليارات الجنيهات.

ووجه القصير، بإنشاء حقول إرشادية للمزارعين في مناطق زراعة القصب بالصعيد تكون نماذج على أرض الواقع لزراعة المحصول بالشتلات ونظام الري الحديث واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتكون عامل جذب للقطاع الخاص وخلق وعي لدى المزارعين من أجل سرعة نشر التقنية الحديثة في الزراعة خلال وقت قصير.

وأشار إلى أن الوزارة توفر الدعم الفني للمزارعين للنهوض بمحصول القصب والبنك الزراعي يوفر التمويل اللازم لعملية تطوير نظم الري ودعم المزارعين بالفائدة الميسرة 5%.