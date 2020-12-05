شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير العدل يفتتح فرعى توثيق ضواحى كفر الشيخ والحامول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل صباح اليوم فرع توثيق ضواحى كفر الشيخ وفرع الحامول ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية بعد تجديدها ورفع كفاءتها، وذلك فى حضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ولفيف من قيادات الوزارة.

جاء ذلك فى إطار خطة وزارة العدل بتطوير منظومة الشهر العقارى والمحاكم وميكنتهما تيسيرا على طالبى خدمات التوثيق والمتقاضين.

ويقدم فرع توثيق الضواحى كافة الخدمات للمواطنين دون التقيد بالاختصاص المكانى، عدا ما استوجب القانون إجرائه أمام فرع التوثيق الكائن بدائرة الاختصاص.

ويوفر إمكانية التعامل مع 13 مواطنا فى أن واحد من خلال نظام الشباك الواحد، مع تنسيق أسبقية الحضور بين الجمهور بالحجز الإلكترونى والنداء الآلى.

جدير بالذكر أن وزارة العدل قد قامت بتجهيز المقر بمشاركة المجتمع المدنى، كما أمدته بأحدث الاجهزة والأثاث اللازم.