شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس ينعى وفاة القمص مرقس كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن وفاة القمص مرقس كمال كاهن كنيسة القديس مارمرقس بمصر الجديدة عن عمر قارب الـ 70 سنة بعد خدمة كهنوتية امتدت لحوالى 34 سنة.

وأوضحت الكنيسة، أن قداسة البابا تواضروس الثانى يتقدم بخالص العزاء للآباء كهنة كنيسة القديس مارمرقس بمصر الجديدة فى نياحة القمص مرقس كمال، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لأسرته ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

وولد القمص مرقس كمال فى 17 إبريل 1951، وسيم كاهنًا فى 6 فبراير 1987 ونال رتبة القمصية يوم 17 أغسطس 2012.

وأعلنت الكنيسة أمس، عن وفاة القمص أغاثون القمص بسطوروس كاهن كنيسة الشهيد مار بقطر بن رومانوس بقرية دير الجبراوى، التابعة لإيبارشية أبنوب والفتح، عن عمر تجاوز الـ 72 سنة بعد خدمة كهنوتية دامت لـ 44 سنة.