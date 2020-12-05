علماء وقيادات الأزهر والعاملين يعزون الإمام الأكبر في وفاة زوجة أخيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تقدم أعضاء هيئة كبار العلماء، وقيادات الأزهر الشريف، وأساتذة الجامعة، وكل المنتسبين للأزهر الشريف، بخالص العزاء إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإلى أخيه الأكبر الشيخ محمد الطيب، في وفاة المغفور لها بإذن الله زوجة شقيقه الأصغر الشيخ محمد الطيب، رحمه الله.

وبحسب بيان، تقدم علماء وقيادات الأزهر بخالص العزاء لأسرة الفقيدة، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وأكد الأزهر الشريف، أن العزاء يقتصر على المشيعين للجنازة فقط في ظل الإجراءات الاحترازية من وباء كورونا.