"الداخلية" تنعش خزينة الدولة بـ 22.4 مليار جنيه قضايا تهريب ضريبي وكهرباء في 30 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 253 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء و22.1 مليار قضايا تهريب ضريبي وأموال عامة خلال شهر على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في أعقاب حملاتها نظمتها إدارات الأموال العامة والتهرب الضريبي والكهرباء بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية.

وشملت ضبط (336878) حالة في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد (253122992 جنيه) .

وفى ذات الحملات ضبط (8003) قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة، أبرزها: (709) قضية ضرائب عامة، وكشف (1130) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و(600) قضية في مجال الجمارك، و(53) قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و(1879) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، و(905) قضية تحرى مدين ولجان فحص.

كما تم ضبط (35) قضية في مجالات "الإتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال - تهريب جمركي"، و(11) قضية في مجال "اختلاس المال العام والاستيلاء عليه - تربح - إضرار"، و(17) قضية "احتيال مصرفي - استغلال نفوذ حقيقي - غسل أموال - كسب غير مشروع "بقيمة بلغت (22115624343جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.