وزير العدل يفتتح فرع توثيق ضواحي والحامول ومحكمة كفر الشي بعد تجديدها -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، صباح اليوم السبت، فرع توثيق ضواحي كفر الشيخ، وفرع الحامول، ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية، بعد تجديدها ورفع كفاءتها، بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ولفيف من قيادات الوزارة .

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه جاء ذلك إطار خطة وزارة العدل بتطوير منظومة الشهر العقاري والمحاكم وميكنتهما تيسيرا على طالبي خدمات التوثيق والمتقاضين.

وأوضحت الوزارة، أن فرع توثيق الضواحي يقدم كافة الخدمات للمواطنين دون التقيد بالاختصاص المكاني، عدا ما استوجب القانون إجرائه أمام فرع التوثيق الكائن بدائرة الاختصاص .

ويوفر إمكانية التعامل مع 13 مواطن في آن واحد من خلال نظام الشباك الواحد، مع تنسيق أسبقية الحضور بين الجمهور بالحجز الإلكتروني والنداء الآلي.

يذكر أن وزارة العدل قامت بتجهيز المقر بمشاركة المجتمع المدني، كما أمدته بأحدث الاجهزة والأثاث اللازم.