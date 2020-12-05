تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين بقضية "فض اعتصام رابعة" لـ 5 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ "فضّ اعتصام رابعة"، لجلسة 5 يناير

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار.

يذكر أن المحكمة قضت في وقت سابق بالإعدام شنقا لـ75 متهما من بينهم محمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الرحمن البر، كما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وقضت بأحكام بالمشدد لباقي المتهمين.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية «ميدان هشام بركات حاليا» وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.