شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف الدكتوره ميرفت سعيد مديرا للتأمين الصحي بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الدكتور محمد السيد ضاحي، قرارًا بتكليف الدكتورة ميرفت محمد سعيد مديرا لفرع التأمين الصحى بالقليوبية خلفا الدكتور جمال حجاج الذي وافته المنية الأسبوع الماضى. يأتي قرار تعيين الدكتورة ميرفت سعيد، ضمن خطة تمكين الكفاءات والكوادر المتميزة في المناصب القيادية التي تتبناها الدولة حاليا ولتطوير العمل في فرع التأمين الصحي بالمحافظة. كما أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قراراً بتكليف الدكتور رضا ماجد بتسيير أعمال نائب رئيس الفرع للشئون الفنية لمدة ثلاثة أشهر. جدير بالذكر أن الدكتورة ميرفت محمد سعيد عملت نائبا لمدير فرع التأمين الصحى بالقليوبية ومديرا لفرع الهيئة ببنى سويف ومديرا لإدارة العلاقات الثقافية بالهيئة. الوضع في مصر

اصابات 117,583

تعافي 103,191

وفيات 6,732

كانت هذه تفاصيل خبر تكليف الدكتوره ميرفت سعيد مديرا للتأمين الصحي بالقليوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.