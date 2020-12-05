شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه الإسكندرية»: ندرس الاستفادة من «الجوفية» كمصدر بديل لمياه الشرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، أهمية البحث العلمى في تطوير أداء الشركة، والخدمات التي تقدمها للمواطنين، في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار إلى استكمال سلسلة الزيارات التابعة لبرنامج مبادرة تفعيل دور الإتصال العلمي ونقل التكنولوجيا بشركة مياه الشرب مع المؤسسات المعنية بالبحث العلمي في مجال المياه بمصر.

وقالت الدكتورة مايسة صلاح الدين، مدير عام البحوث والتطوير بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، إن الإدارة العامة للبحوث والتطوير نظمت زيارة معهد بحوث المياه الجوفية وعقد إجتماع مع الدكتور أحمد راشد، مدير المركز، ومجموعة من المهندسين المشرفين على أبحاث المياه الجوفية وإنشاء الآبار بمختلف المحافظات.

وأشارت أن اللقاء تناول مجموعة من النقاط الهامة في كيفية الإستفادة من المياه الجوفية كمصدر بديل لمياه الشرب ومعايير وطرق الدراسة والتخلص من الملوحة وإختيار مكان مناسب لإنشاء محطات المياه الجوفية وغيرها من القضايا المتعلقة بموضوع آبار المياه الجوفية وتم الإتفاق على إعداد مقترحات لبرتوكولات متعددة الأغراض لشراكة علمية جديدة ومتميزة للتعاون بين المعهد والشركة وتحقيق أكبر إستفادة من المتخصصين في هذا المجال.

وفى سياق متصل، أكد المهندس أحمد جابر، دعم الشركة للقيادات وتشجيعهم للابتكار، مشيرًا إلى تحقيق الدكتورة مايسة صلاح الدين انجازًا عالميًا بحصولها على الميدالية الذهبية خلال المسابقه العالمية بكندا تورنتو للابتكارات والمهارات المتقدمة النسخه السنوية الخامسه في مجال الطبيعه والابتكارات الخضراء.