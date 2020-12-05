شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد تحديد موعدها غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الحكومة، في بيان من مجلس الوزراء على صفحته بفيسبوك، عن بدء صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، غدًا، الأحد الموافق 6 ديسمبر، ولمدة 10 أيام متواصلة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن صرف الدفعات الجديدة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمد فترة صرف المنحة الرئاسية المقدمة لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة كورونا كمرحلة ثانية لمدة ثلاثة أشهر.

وأشارت اللجنة إلى أن عدد العمالة التي قامت بتحديث بياناتها بلغ نحو 6 ملايين عامل، وبعد تدقيق البيانات ومراجعتها بلغ عدد المستحقين لصرف المنحة المقررة 2 مليون و260 ألف عامل، وسيتم توزيع المستحقين للصرف «للمرحلة الثانية» من إجمالي مستحقي الصرف، وفقًا لطبيعة المتقدم للمنحة على النحو الآتي: «690 ألف عامل حاصل على الدعم من قبل في المرحلة الأولى، 110 آلاف عامل ممن قدموا بالمرحلة الأولى ولم تنطبق عليهم شروط الصرف نتيجة التسجيل الخاطئ لبيان الرقم القومي، وحدثوا بياناتهم بالمرحلة الثانية، و60.541 ألف تنطبق عليهم الشروط من بين 96 ألف عامل تقدموا بالتحديث خلال المرحلة الثانية، من أصل 451 ألف عامل تقدموا بالشكاوى لعدم الصرف خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى 1.4 مليون عامل متقدم لأول مرة للمنحة».

يشار إلى أنه جار تنظيم وتنسيق وإجراء برامج تدريبية للعمالة غير المنتظمة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج «فرصة»، وعدد من الشركات والجهات الأخرى؛ بهدف صقل مهاراتهم الفنية ورفع كفاءاتهم؛ كما يتم التنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لإعداد آلية «استطلاع الرأي» لتحديد نسب الراغبين في التدريب، وتم تحديد عينة من إجمالي قاعدة البيانات للعمالة غير المنتظمة، وأبدى ما يقرب من 70% بالعينة- ممن لا يعملون أو يعملون عملاً مؤقتاً- والذين تتراوح أعمارهم ما بين 30-50 عامًا، رغبتهم في الحصول على برامج تدريبية لتنمية مهاراتهم لمساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، كما تضمنت النتائج أن نسبة 33.6% من العمالة غير المنتظمة عادوا إلى عملهم، و68% من العينة يبحثون عن فرص عمل، وهو ما يعزز توجه الدولة لتقديم برامج تدريبية للفئات المتضررة من العمالة غير المنتظمة.

وطالب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المستفيدين بالمنحة الرئاسية، بعدم الذهاب لمنافذ الصرف المحددة إلا بعد تلقيهم رسالة نصية على التليفون المحمول، تفيد بتوجههم في ميعاد محدد لصرف المنحة، حفاظا على سلامتهم، وتطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الرسالة النصية تصل من رقم 2030 فقط وليس أي رقم آخر، وعندما تصلك رسالة فأنت مستحق ويحدد لك ميعاد التوجه لأقرب مكتب بريد تابع له لتسلم المنحة ولمدة ثلاثة أشهر.