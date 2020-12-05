شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه سيناء»: استلام 4 آلاف قطعة موفرة للمياه تمهيدا لتركيبها بدور العبادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء اللواء أركان مهندس سعيد بده، رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، بسرعة تشكيل فريق من الفنيين والمتخصصين بتكليف من رؤساء القطاعات ومديري المناطق لبدء العمل بمبادرة تركيب القطع الموفرة بدور العبادة الأهلية بمختلف المناطق بشمال وجنوب سيناء بالتعاون مع قيادات المحافظتين ومجالس المدن.

وأوضح أن شركة مياه سيناء استلمت 4 آلاف قطعة موفرة كمرحلة اولي وجاري عمليات الحصر والتركيب بمختلف المناطق بشمال وجنوب سيناء، ضمن بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التنميه المحلية ووزارة الإسكان والمرافق العمرانية ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتوريد وتركيب القطع الموفره بدور العبادة ( المساجد الأهلية والكنائس) بجميع المحافظات.

وأكد اهتمام الدولة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، والعمل على أكثر من محور منها انتاج مواد إعلامية وتوعوية لنشر الوعي، تنظيم رحلات ميدانية وزيارات للطلاب للتعرف على مراحل انتاج المياه، تنفيذ ورش لتعليم السباكة الخفيفة، وندوات توعوية بالمدارس.