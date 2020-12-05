شكرا لقرائتكم خبر عن شهادات تخرج لـ86 على التفصيل والحياكة بمراكز التدريب بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديريات القوي العاملة بالمحافظات في تخريج دفعات من الخريجين الذين اجتازوا التدريب واختبارهم على مهن التفصيل والحياكة بمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وذلك بعد أن وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، المديريات بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها، ومراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلاً عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.

وقام على حامد الزقم وكيل مديرية القوي العاملة بالمنوفية بتسليم شهادات التخرج لـ 86 خريجة أنهو التدريب والاختبار على مهنة التفصيل والخياطة بكل من مركز التدريب المهني بمدينة منوف ومركز التدريب المهني بمدينة سرس الليان .

وقد حضور تسليم شهادة التخرج لفيف من أصحاب شركات ومصانع الملابس الجاهزة والمديرين المسئولين عن التشغيل وهم :اللواء محمد يسري سالم المدير المسؤول لشركة الصباغة والمنسوجات المصرية، وعلي فايد المدير المسؤول لشركة وايت بيرد، ومحمود سعيد الملاح المدير المسؤول لمصنع ملابس الملاح، وطارق نصار المدير المسؤول لمصنع ايروس للملابس، وأحمد الرشيدي المدير المسؤول لمصنع حسن مدين، وصالح الزرقاني المدير المسؤول لمصنع ناهد عبدالواحد الشافعي.

وأبدى الحضور أعجابهم بعملية التدريب والمستوى الذي وصل إليه المتدربات والبرامج والأجهزة المستخدمة في عملية التدريب وقاموا بتقديم كافة التسهيلات والمزايا لمن ترغب في العمل لديهم، كما أبدوا استعدادهم لاستيعاب كافة خريجي مراكز التدريب التابعة للمديرية وتحرير عقود عمل لهم .

وقال مدير المديرية أنه عقب تسليم شهادات المتدربات تم توقيع عقود لعدد منهم للعمل في المصانع والشركات بنطاق المحافظة، مؤكداً أن توجيهات الوزير أن يكون التدريب من أجل التشغيل وخلق فرص عمل مناسبة وكريمة للشباب، لافتا إلى أن الصندوق الاجتماعي بالمنوفية على استعداد لمساعدة المتدربات في الحصول على قروض ميسرة لبدء مشروعات صغيرة لمن يرغب في ذلك وتسهيل كافة الإجراءات بالتعاون مع الصندوق .

وقد شهد حفل تخريج المتدربات كل من طاهر علام مدير عام مركز التدريب المهني بأشمون، وإبراهيم مشحوت مدير إدارة بحوث العمالة بالمديرية، ومصطفى كحلي مسؤول التدريب بالمديرية، وسمر عادل مديرة مركز التدريب بمنوف، وسماح محمود مديرة مركز التدريب بسرس الليان