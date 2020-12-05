شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ عل 40 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة قبل طرحها بأسواق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 40 ألف عبوة وقطعة مستلزمات طبية، مجهولة المصدر، تم ضبطها داخل مخزن غير مرخص.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية، دون ترخيص، بحيازة كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها للبيع، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمداهمة المخزن المشار إليه، عثر على 40 ألف و438 عبوة وقطعة مستلزمات طبية تشمل «كمامات- مطهرات- سرنجات – جوانتي – قطن طبي» دون مستندات ومجهولة المصدر.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وبإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق أمرت بالتحفظ على المضبوطات وحجز المدير المسؤل لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.