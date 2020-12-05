شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل رئيس فرع هيئة قضايا الدولة ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المستشارة حمدية عبدالوهاب رئيس فرع هيئة قضايا الدولة بورسعيد والسادة المستشارين محمود النوساني ومحمد موسي وحاتم الباز ومحمود جرانه

وقدمت المستشارة حمدية عبدالوهاب واعضاء فرع هيئة قضايا الدولة التهنئة للواء عادل الغضبان على جائزة افضل محافظ في الوطن العربي في مسابقة التمييز الحكومي العربي، حيث أشادوا بمجهودات المحافظ خلال الفترة السابقة والتى شهدت تطور في مختلف قطاعات التنمية بالمحافظة، متمنيين له وللمحافظة دوام النجاح والتقدم واستمرار تحقيق الانجازات التي تجعل من بورسعيد دائما قاطرة للتنمية.

وخلال اللقاء، أعرب اللواء عادل الغضبان عن سعادته بهذه المشاعر الطيبة لأعضاء فرع أول هيئة قضايا الدولة، مشيدا بالدور الكبير لهيئة قضايا الدولة، والتي تعتبر من أقدم الهيئات القضائية بمصر، والتي تدافع عن حقوق الدولة وحماية الممتلكات العامة ومحاربة الفساد الإداري.

كما أشاد المحافظ بدور القضاء المصرى ورجاله وجميع الأجهزة القضائية والتي تعمل لخدمة شعب مصر بوجه عام.