شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عاملين أثناء حفر خزان صرف صحي في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب عاملان اثنان أثناء القيام بأعمال حفر خزان صرف صحي بالمنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من العقيد هشام حمزة، مأمور مركز شرطة العدوة، بإصابة عاملين اثنين، أثناء القيام بأعمال حفر خزان مياه جوفية، بعزبة أبوديهوم، التابعة لمجلس قروي عطف حيدر بدائرة المركز.

تم إجراء الإسعافات العاجلة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.