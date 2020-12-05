شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص على يد «مسجل» بسبب أولوية مرور «توكتوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي موظف مصرعه، اليوم السبت، طعنًا على يد «مسجل» في منطقة سيدي بشر، شرق الإسكندرية بسبب التوك توك.

وفقا لتحقيقات النيابة العامة التي يشرف عليها المستشار أشرف المغربي المحامي العام لنيابات المنتزة بالاسكندرية تلقى اللواء سامى غنيم مدير أمن الاسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزة يفيد تلقيه إخطارًا من إحدى المستشفيات بوصول شخص به عدة طعنات وتوفى فور وصوله.

توجه ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ وتبين وجود جثة على حبشي، ٣٤ عام، موظف بإحدى الشركات بالمملكة العربية السعودية وبمناظرتها تبين إصابتها بـ ٤ طعنات نافذة من الناحية اليسرى من الصدر.

توصلت تحريات الشرطة ان المجنى عليه كان يقود سيارته وعند مزلقان سيدى بشر حدثت مشادة بينه وبين سائق توك توك ما أدى توقف حركة المرور وتدخل أصحاب المحلات لمحاولة تسيير المرور فنشبت مشاجرة بين المجني عليه والمتهم (محمد.ج) ٢٦ عام له معلومات جنائية مسجلة والذى يعمل في محل لصيانة أجهزة المحمول وعلى أثرها أستل مطواة سدد بها للقتيل عدة طعنات أودت بحياته كما تم ضبط متهم أخر يدعى جمال .م، ٢٩ عام، رفض تدخل المارة لإنقاذ المجنى عليه.

وعقب تقنين الاجراءات ألقى القبض على المتهمين وأحيلا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أمر المستشار أشرف المغربي، المحامى العام لنيابات المنتزة، بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وتشريح جثة المجنى عليه، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.