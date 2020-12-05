شكرا لقرائتكم خبر عن بالمزاد العلني.. «طيبة الجديدة» تعلن بيع 6 محال تجارية بالمدنية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، أنه تم بيع ٦ محال تجارية بمساحات تتراوح بين ١٤م٢ و٨٥ م٢، في جلسة للمزاد العلني بمقر جهاز المدينة.
وقال رئيس الجهاز: تراوح سعر بيع المتر مربع بالمحال المباعة من ١١٥٠٠ إلى ٤٣٧٠٠ جنيه، مشيراً إلى أنه تم عقد جلسة المزاد علنى بحضور ممثلى الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.
وذكر المهندس مصطفى سعيد، أنه سبق طرح المحال المباعة بأنشطة مختلفة لتلبية احتياجات المدينة، وضمان المنافسة المعادلة لأسعار بيع السلع بالمناطق المختلفة.
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