شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: مخزون القمح الاستراتيجي يصل لرقم قياسي يتحقق لأول مرة بتاريخ مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن دكتور على مصيلحي وزير التموين عن قيمة المخزون الاستراتيجى من القمح وقال إنه يكفى لمدة 5.7 شهر لأول مرة في تاريخ مصر، لافتا إلى أن رصيد القمح في مصر في مارس 2017 كان يكفى 20 يوما فقط قبل ان يطلق الرئيس مشروع صوامع القمح في أنحاء الجمهورية.

وكشف عن طلب الرئيس السيسي من البنك المركزى 1.8 مليار دولار في العام 2017 لزيادة الاحتياطى الاستراتيجي من القمح مؤكدا أنه لولا قرار الرئيس ما نجحت الوزارة في التصدي لأزمة كورونا.

وأفصح مصيلحى عن مفاجأة خلال تفقده يرافقه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية لمجمع صوامع القمح الجديد بمنطقة ابو صوير بطاقة 30 ألف طن تمهيدا للافتتاح الرئاسي له قريبا- وقال إن تكلفة الفاقد السنوى من القمح قبل إنشاء المشروع القومي للصوامع كانت تقدر بـ4.5 مليار جنيه بينما المشروع القومي للصوامع تكلف نحو 5.7 مليار.

وشدد على الأهمية القصوى لهذا المشروع والرؤية الاستراتيجية للرئيس مؤكدا أن ما حققه الرئيس السيسي في كل المجالات وليس قطاع التموين فقط يقدر بإنجازات عشرين عاما تمت في عامين فقط في قطاع التموين.

وقال ان رصيد السكر يكفى 4 شهور والزيت يكفى 5 أشهر والأرز حتى نهاية العام، لافتا إلى أن المجمع يخدم 5625 مخبزا عند تشغيله وفق أحدث النظم العالمية.

وأكد دكتور على مصيلحى وزير التموين أن المشروع القومى لصوامع الغلال من أعظم المشروعات التي تمت في عهد الرئيس السيسي مؤكدا أن القمح وتخزينه وتأمين احتياجات الوطن والمواطن من أهم أولويات الدولة المصريةوقال الوزير أن المخزون القومى من القمح والغلابة آمن تماما.

وأكد أن السعة التخزينية للصوامع قبل 2017 كانت 1.2مليون طن زادت في عهد الرئيس السيسي إلى 3.4مليون طن مشددا على أهتمام الرئيس شخصيا بمتابعة ملف القمح والغلال.و

قام على مصيلحى وزير التموين يرافقه اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية والمهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ والمهندس مبارك منصور رئيس قطاع القناة وسيناء بشركة المقاولون العرب والمهندس هانى سعيد نائب مدير فرع القناة لشركة المقاولون العرب وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة بزيارة ميدانية لموقع مشروع صوامع الغلال الجديد الذي يجرى انشاؤه في نطاق قرية أبوصوير البلد التابعة لمركز ومدينة أبوصوير خلف مدينة المستقبل السكنية على طريق 36 الحربى وقال الوزير أن المشروع يقام على مساحة خمسة أفدنة بما يوازى ما يزيد عن 20 ألف مترا مسطحا ويشمل عدد 6 خلايا بسعة خمسة آلاف طن لكل منها باجمالى سعة تخزينية قدرها 30 ألف طن بتكلفة تصل إلى 150مليون جنيه

وخلال الزيارة أستمع الوزير إلى شرح تفصيلى مصور عن مكونات المشروع بالكامل من المهندس هانى سعيد والذى اكد ان المشروع تم وفق احدث نظم التخزين في العالم

كان الوزير تفقد مركز خدمات المواطنيين بمقر مديرية التموين والتقى متدربات الخدمة العامة العاملات بالمركز وتبادل معهم حوارا اكد خلاله ضرورة تسهيل خدمات المواطنيين والالتزام بالاجراءات الوقائية ضد كورونا، كما قرر تشكيل لجنة لجرد وتحديد المستهلكات والخردة بالمديرية للاستفادة القصوى منها.

من ناحيته أكد اللواء شريف فهمى بشارة محافظة الاسماعيلية ان الطاقة الاستيعابية للصوامع الجديدة بالاسماعيلية تصل إلى 120ألف طن تخدم منطقة القناة وسيناء وكشف عن خطة لتحويل 570مخبز بالمحافظة لتعمل بالغاز خلال الفترة القادمة في اطار توجهات الدولة للاستفادة من وفرة الغاز والطاقة النظيفة.