شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة بالمنوفية تنتهى من تدريب 86 فتاة على مهنة التفصيل والخياطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مديريات القوى العاملة بالمحافظات فى تخريج دفعات من الخريجين الذين اجتازوا التدريب واختبارهم على مهن التفصيل والخياطة بمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وذلك بعد أن وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، المديريات بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها، ومراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومى للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلاً عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن على حامد الزقم وكيل مديرية القوى العاملة بالمنوفية سلم شهادات التخرج لـ 86 خريجة أنهو التدريب والاختبار على مهنة التفصيل والخياطة بكل من مركز التدريب المهنى بمدينة منوف ومركز التدريب المهنى بمدينة سرس الليان .

وأبدى الحضور أعجابهم بعملية التدريب والمستوى الذى وصل إليه المتدربات والبرامج والأجهزة المستخدمة فى عملية التدريب وقاموا بتقديم كافة التسهيلات والمزايا لمن ترغب فى العمل لديهم، كما أبدوا استعدادهم لاستيعاب كافة خريجى مراكز التدريب التابعة للمديرية وتحرير عقود عمل لهم .

وقال مدير المديرية إنه عقب تسليم شهادات المتدربات تم توقيع عقود لعدد منهم للعمل فى المصانع والشركات بنطاق المحافظة، مؤكداً أن توجيهات الوزير أن يكون التدريب من أجل التشغيل وخلق فرص عمل مناسبة وكريمة للشباب، لافتا إلى أن الصندوق الاجتماعى بالمنوفية على استعداد لمساعدة المتدربات فى الحصول على قروض ميسرة لبدء مشروعات صغيرة لمن يرغب فى ذلك وتسهيل كافة الإجراءات بالتعاون مع الصندوق .