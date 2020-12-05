شكرا لقرائتكم خبر عن مصرى يدفع 8.3 مليون جنيه دية بعدما قتل صديقه أثناء العمل فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير عبر المكتب كشف فيه الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض عن قيام الأشقاء أبناء المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الجالية المصرية بإنقاذ حياة الشاب المصري "م.ح" المحكوم عليه بالقصاص المؤجل لقيامه بقتل زميله "ر.ك" مصرى الجنسية .

وقال الملحق العمالى، إن أهل المجنى عليه وافقوا على العفو بعد دفع الدية مليونى ريال سعودى، أى ما يوازى 8.3 مليون جنيه مصري، وذلك تحت إشراف سـمو الأمـير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، والعميد خالد بن منصور السديس مدير سجن الرس، حيث تم تخصيص رقم حساب لاستقبال المساهمات عليه حتى اكتمل المبلغ المطلوب وبذلك تم إنقاذ الجانى من حـد السـيف .

وأوضح الملحق العمالى أحمد رجائى أن الحادثة كانت إثر مشاجرة وقعت بينهما، وتم سـجن "محمود.ح" منذ عام 1432 وقد توفى أبوه وأمه وهو داخـل السـجن ليصبح وحـيدا بدون أخ أو أم أو أب ليجتمع السـعوديون والمصريون على قلب رجل واحد ويجمعوا مبلغ 2 مليون ريال فى ملحمة تدل على عمق الروابط بين البلدين الشقيقين.

وبالتواصل مع مدير السجن أفاد بأن المتهم قد أنهى مدة الحبس المقررة ٥ سنوات وفى انتظار إنهاء إجراءات الترحيل وسفره إلى مصر مباشرةً.