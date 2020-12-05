س وج.. ما تريد معرفته عن المحفظة النقدية البديلة للتذاكر الورقية لاستقلال المترو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن "المحفظة النقدية للكارت الذكى" التى تستخدم لاستقلال خطوط متروالأنفاق والتي تطرحها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو كبديل للتذاكر الورقية فى شكل سؤال وإجابة خلال التقرير التالى: ما هى المحفظة النقدية؟ ما هى المحفظة النقدية؟ المحفظة النقدية عبارة عن مجموعة من التذاكر مشحونة على الكارت الذكى، والشحن يكون بفئات من 10 جنيهات ومضاعفاتها حتى 200 جنيه . طبيعة الكارت الذكى المحمل عليه المحفظة النقدية؟ طبيعة الكارت الذكى المحمل عليه المحفظة النقدية؟ الكارت يكون لحامله ( بدون اسم ) ويمكن استخدامه من قبل أكثر شخص. كم تبلغ صلاحية الكارت الذكى والمحفظة النقدية المحملة عليه؟ كم تبلغ صلاحية الكارت الذكى والمحفظة النقدية المحملة عليه؟ الكارت الذكى صالح لمدة 5 سنوات وبعد انتهاء صلاحيته يمكن نقل رصيده لكارت آخر . كيف يمكن شراء الكارت الذكى المحمل عليه المحفظة النقدية؟ كيف يمكن شراء الكارت الذكى المحمل عليه المحفظة النقدية؟ يمكن شراء الكارت المشحون من جميع محطات المترو بخطوطة الثلاثة بقيمة 25 جنيها تدفع خلال استخراجه لأول مرة. أين يمكن شحن الكارت الذكى بالرصيد أو ما يعرف بالمحفظة النقدية؟ أين يمكن شحن الكارت الذكى بالرصيد أو ما يعرف بالمحفظة النقدية؟ من شبابيك الحجز بالمحطات أو ماكينات الصراف الآلى لاستخراج تذاكر المترو الموجودة في بعض محطات الخط الثالث. الهدف من المحفظة النقدية؟ الهدف من المحفظة النقدية؟ الهدف من هذا النظام راحة الركاب وتوفير الوقت الذى كان يستغرقه الراكب قبل كل رحلة لشراء تذكرة ورقية لرحلة واحدة واضطراره للوقوف في طابور أمام شباك الحجز.

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