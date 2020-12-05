شكرا لقرائتكم خبر عن "البحوث الإسلامية" ينعى الدكتور طه حبيشى أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الدكتور طه الدسوقى حبيشى أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة، والذى وافته المنية اليوم. وأكد المجمع أن المفكر الإسلامى -رحمه الله- أسهم بدور كبير فى التجديد فى الفكر الإسلامى فى مجال العقيدة والفلسفة، وخدمة العلم وأهله، وله عشرات المؤلفات العلمية التى أثرت المكتبات بمضامينها النافعة. كما يتقدم المجمع بخالص العزاء لأسرة الراحل بصفة خاصة، وتلاميذه من طلاب العلم ومحبيه فى جميع أنحاء العالم بصفة عامة، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمه من علم نافع فى صحيفة حسناته.

كانت هذه تفاصيل خبر "البحوث الإسلامية" ينعى الدكتور طه حبيشى أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.