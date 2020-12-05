شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن إنتهاء إنشاء إيميل لجميع الطلاب للدخول إلى المنصة التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة انتهت من إنشاء إيميل لكل طالب جامعى على مستوى كليات الجامعة وكذلك أعضاء هيئة التدريس لتسهيل الدخول على منصة "ميكروسوفت" المنصة التعليمية للجامعة.

وأكد الدكتور حسام رفاعى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن جميع الطلاب أصبح لديهم الإمكانية للدخول إلى المنصة، موضحا أن هناك استمرارا لتحميل المقررات الدراسية على المنصة بصورة طبيعية طبقا لجدول الفصل الدراسى الأول .

وتابع نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أن منصة الجامعة التعليمية تتيح العديد من الخدمات التعليمية لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس خلال العام الدراسى بما يضمن تطبيق منظومة التعليم الهجين .

وكان الدكتور حسام رفاعى، أكد أن منصة الجامعة التعليمية تتيح خدمة رفع الفيديوهات التعليمية وعقد الاجتماعات أون لاين وتحميل المقررات الدراسية بالإضافة إلى إمكانية إجراء اختبارات الطلاب من خلالها بتطبيق الاختبار الإلكترونى، وذلك لضمان استمرار المنظومة التعليمية بالجامعة.