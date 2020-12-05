شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يكشف الاحتياطي الاستراتيجي في مصر من القمح والسلع الأساسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، مركز خدمة المواطنين بمديرية التموين بمحافظة الإسماعيلية، قبل الانتقال لتفقد مجمع صوامع الغلال أبوصوير، بمدينة المستقبل، التابعة لمركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية.

وأشاد وزير التموين، بمركز خدمة المواطنين بتموين الإسماعيلية، وتعرف من مديرة المركز على تفاصيل العمل داخل المركز، وتحدث مع طلبة الخدمة العامة الذين يعملون بالمركز، مشيرا إلى أنه سوف يدرس استمرارهم في العمل بعد انتهاء سنة الخدمة العامة، وطالب وزير التموين من مدير عام التموين بالإسماعيلية، بأعداد لجنة لجرد وحصر المستهلك داخل مخزن تابع لورش المديرية.

ومشروع المجمع الجديد لصوامع الغلال والذى يقع في مدينة المستقبل السكنية بنطاق قرية أبوصوير البلد التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، والذى أقيم على مساحة إجمالية قدرها 5 أفدنة، بما يوازى ما يزيد عن 20 ألف مترًا مسطحًا ويشمل 6 خلايا بسعة 5 آلاف طن لكل خلية منها بإجمالي سعة تخزينية قدرها 30 ألف طن.

وقال المصيلحي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد خلال تفقد صومعة ابو صوير في محافظة الإسماعيلية، أنه لأول مرة منذ أن توليت الوزارة في بداية 2017، كان رصيد القمح 20 يوم وطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي من البنك المركزي 1.8 مليار دولار لدعم التموين.

وتابع: يوجد احتياطي استراتيجي من القمح يكفي حتى 5.7 شهر، كما أن موسم حصاد القمح المحلي يبدأ في منتصف أبريل المقبل، والزيوت تكفي 5 شهور، الأرز يكفي على مدار العام، والسكر يكفي 5 أشهر والدواجن واللحوم تكفي لشهور.

وقال المصيلحي، ان وزارة التموين مهتمة بشبكات التوزيع وتوزيعها على محافظات الجمهورية من خلال 6 آلاف منفذ جمعيتي.