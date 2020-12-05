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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة 100 مليون صحة لطلاب الصف الأول الإعدادي بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استكمالا للمبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» في الوادى الجديد، انطلقت اليوم فعاليات مبادرة 100 مليون صحة لطلاب الصف الأول الإعدادى بكافة مدارس المحافظة.
وقال الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التعليم في الوادى الجديد، إن المبادرة انطلقت بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، وفقا لإجراءات احترازية مشددة بالمدارس، ويتم إجراء المسح الطبى لطلاب الصف الأول الإعدادى للقضاء على فيروس سى، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتقسيم أيام الحضور بين الطلاب يتم تنفيذ أعمال المبادرة في الأيام المخصصة لحضور الطلاب.
واضاف أن إدارة الاتصال السياسى بالمديرية وأقسامها بجميع الإدارات التعليمية تتولي الإشراف على أعمال الحملة، حيث تم تجهيز غرفة مناسبة بكل مدرسة لإجراء عملية المسح مع توفير كافة المستلزمات والتسهيلات اللازمة لتنفيذ البرنامج داخل المدارس بجميع الإدارات التعليمية الخمس، مشيراً إلى أن ذلك يأتى في إطار الاهتمام بصحة المواطن المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
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