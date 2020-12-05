شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بيئي يعلق على حلقة «صيد الثعالب» ويوضح العقوبة القانونية لمرتكبي الواقعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الخبير البيئي، محمود القيسوني، على حلقة ريهام السعيد لاصطياد الثعالب والثعابين، المذاعة على قناة النهار، وقال إن الحيوانات شركاء لنا في الحياة، ومن المؤسف إيذائها نفسيا أو بدنيا، ومعظم الثعالب تعيش في الصحراء وعدد من المحميات الطبيعة ومنها المسالم جدا مثل ثعلب الفنك الذي يكبر حجمه عن القطة ويتواجد في شمال سيناء داخل محمية «الزنانيق» وهو غير مؤذى ولا يهاجم الانسان.

وأضاف :«الثعلب الأحمر ليس من الثعالب المهددة للانقراض أو النادرة كما تم الترديد له إعلاميًا، و80% من مساحة المحميات الطبيعية تقع في الصحراء لذلك فإن الأرجح أن هذه الرحلة تمت داخل المحميات مكان إقامة الثعالب وهو ما يعاقب عليه القانون، مثل ثعلب أبوالحسن الذي تراه كذلك ثعلب الفنك من أجمل الحيوانات البرية يحرص زوار المحميات على رؤيته والاستمتاع بجماله، بخالف الذئب هو من الحيوانات المؤذية يهجم على الانسان فور رؤيته وحجمه أكبر من الكلب قليلًا».

وكانت وزارة البيئة قد أصدرت بيانا أدانت فيه حلقة صيد الثعالب، وأكدت فيه أن القوانين والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بصون التنوع البيولوجي المنضمة إليها مصر توفر معايير وضوابط صون والحفاظ على ثروات مصر الطبيعية حيث يحظر قانون البيئة في المادة رقم 28 أي تعامل مع أي نوع مع الحياة البرية المصرية إلا بعد الحصول على تصريح من جهاز شؤون البيئة وذلك على النحو والتفصيل المبين في الملحق رقم 4 للقانون الذي يحدد الأنواع المحظور صيدها والمناطق التي يحظر فيها الصيد وكذلك الحالات التي يجوز فيها التصريح بالصيد.