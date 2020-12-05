شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورة أول دولة في العالم توافق على بيع اللحوم المستزرعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصبحت سنغافورة أول دولة في العالم توافق على بيع اللحوم المستزرعة.

والأربعاء الماضي، منحت وكالة الغذاء التابعة لولاية المدينة Eat Just، وهي شركة أمريكية ناشئة تشتهر ببديل البيض النباتي، الضوء الأخضر لبيع دجاجها المختبري كمكون في قطع الدجاج.

قالت الشركة لشبكة NBC News إن التوافر الأولي للحوم سيكون محدودًا، حيث سيبدأ مطعم واحد فقط ببيع القطع الصغيرة. ومع ذلك، تخطط شركة Eat Just لبيع اللحوم في نهاية المطاف مباشرة إلى المستهلكين لأنها تزيد من قدرتها على التصنيع.

تختلف اللحوم المستنبتة عن البدائل النباتية التي رأيناها من شركات مثل Impossible Foods وBeyond Meat. في هذه الحالة، هو لحم حقيقي يتم إنشاؤه عن طريق أخذ الخلايا الجذعية من عضلات الحيوان أو الأنسجة الدهنية ووضعها في وسط يدعم نموها.

بالإضافة إلى ذلك، تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لعملية تصنيع Eat Just في أنها لا تحتوي على أي مضادات حيوية. يتحول الإفراط في استخدام المضادات الحيوية في الزراعة الصناعية إلى ما يشبه القنبلة الموقوتة عندما يتعلق الأمر بصحة الإنسان.

كانت الشركة الناشئة تعمل نحو الحصول على موافقة الجهات التنظيمية لمدة عامين تقريبًا. كجزء من هذه العملية، كان لابد من إظهار قدرتها على تصنيع الدجاج المستزرع باستمرار.

في حين أن قرار سنغافورة بالسماح لـ Eat Just’s يمكن أن يشجع البلدان الأخرى على أن تحذو حذوها، فإن الموافقة التنظيمية في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى التي لا يوجد فيها نقص في المعروض من الأراضي من المرجح أن تستغرق سنوات.

في الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، هناك مجموعات ضغط قوية تمثل الماشية ومزارعي الحيوانات الآخرين الذين سيعارضون اللحوم المستزرعة.