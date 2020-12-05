شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد مسار بديل طريق السنطة/ طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عددا من مشروعات الطرق التي يتم تنفيذها بدأها بتفقد أعمال تطوير طريق القاهرة/ الإسكندرية الذي تتم توسعته من شبرا حتى الإسكندرية ليكون 4 حارات بكل اتجاه لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتسهيل حركة تنقل المواطنين.

وتابع الوزير مشروع كوبري الشموت الذي يشمل إنشاء كوبري جديد باتجاه القاهرة ورفع كفاءة الكوبري الحالي باتجاه الإسكندرية ثم تفقد الوزير يرافقه نائب محافظ المنوفية أعمال تنفيذ كوبرى أجهور الرمل/ كوبري عرب الرمل العلوي ثم أعمال تنفيذ كوبرى طوخ/ طنبشا الذي يبلغ طوله 800 م وتكلفته 173.6 مليون جنيه وحيث بلغت نسبة تنفيذه الكلية 86.5% حيث (تم الانتهاء من اتجاه القاهرة إلى الإسكندرية بنسبة 100% وجار العمل في الاتجاه من الإسكندرية إلى القاهرة حيث بلغت نسبة تنفيذه 73%).

وأكد وزير النقل ضرورة أن يتم تنفيذ هذه الكباري وفقاً لمواصفات الجودة العالية مع تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع المرور لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال مشيراً إلى أنه يتم انشاء 10 كباري علوية على امتداد طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعى وهي كباري (الشرقاوية وقلما الذي تم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله تجريبيا وعرب الرمل وطوخ طنبشا والروضة وكوبري جنبواى (صفط الحرية) و(دسونس أم دينار)، وكفرالدوار وكوبرى كوم إشو (كنج عثمان العلوى) دسونس الحلفاوية للمشاة، لافتاً إلى أن هذه الكباري ستساهم في إلغاء التقاطعات السطحية لتحقيق سيولة مرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس ومنع وقوع الحوادث المرورية بمناطق إقامة الكباري.

كما تابع الوزير خلال الجولة أعمال تطوير المسافة من بنها حتى بركة السبع بطول 15 كم وأعمال رفع كفاءة وصيانة عدد من القطاعات الأخرى بالطريق مثل المسافة من بركة السبع حتى طنطا بطول 22 كم ووصلة دفرة بطول 28 كم حيث سيتم استخدام تقنية إعادة تدوير الأسفلت لمسافة 16 كم باتجاه القاهرة في هذه الوصلة.

وتفقد وزير النقل يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال إنشاء مسار جديد لطريق طنطا/ السنطة/ زفتي (مرحلة أولي) في المسافة من مدينة طنطا حتي مدينة السنطة بطول 11 كم حيث يتم تنفيذ هذه المسافة بعدد 3 حارة مرورية لكل اتجاه وتنفيذ عدد (4) كباري حيث سيساهم الطريق في الربط بين محافظات الدقهلية والغربية والبحيرة والإسكندرية.

بعد ذلك توجه الوزير لمتابعة أعمال رفع كفاءة طريق الباجور/ القناطر الخيرية بطول 33 كم وتكلفة 138.6 مليون جنيه باستخدام تقنيات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس.

حيث أشار الوزير إلى أن القيادة السياسية وجهت بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف في رفع كفاءة وصيانة الطرق لأهميتها في استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال بأعلى جودة مما يحقق وفرا اقتصاديا كبيرا وبأسرع معدلات تنفيذ.

كما شدد الوزير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل بالتزامن مع استمرار العمل في هذه المشروعات الهامة.

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