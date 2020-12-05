شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة في شمال محافظة البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد عدد من المراكز الشمالية في محافظة البحيرة سقوط أمطار غزيرة صاحبها صوت الرعد أحياناً ظهر اليوم، وذلك على مراكز إدكو ورشيد وكفرالدوار والمحمودية.

وتوقفت حركة الصيد من ميناء الصيد بقرية المعدية في مركز إدكو ومن بوغاز رشيد بسبب سوء الأحوال الجوية. الوضع في مصر

اصابات 117,583

تعافي 103,191

وفيات 6,732

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