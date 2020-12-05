شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 24 قضية تموينية في حملات علي الاسواق بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نجحت مباحث التموين في اسوان في ضبط 24 قضية تموينية خلال حملاتها على اليومية على الأسواق. وأسفرت هذه الحملات عن ضبط( 5 ) قضايا مخالفات مخابز البلدية ( 3 ) قضية استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها( 2 ) قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي( 6 ) قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و( 8 ) قضايا عدم حمل شهادة صحية. الوضع في مصر

اصابات 117,583

تعافي 103,191

وفيات 6,732

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