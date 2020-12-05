شكرا لقرائتكم خبر عن «كنوز الخردة».. معرض فني لعمار شيحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كنوز الخردة، هو معرض فنى ينطلق اليوم الأحد، للفنان عمار شيحة، بجاليري سماح بالزمالك، ويفتتحه الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية ويستمر حتى 21 ديسمبر الجارى.

يقول الفنان خالد شيحة حول استخدامه الخردة واستخدامها في عمل لوحات ومنحوتات فنية، «بدأت التعامل مع الأصباغ والألوان منذ طفولتي مثل بعض أفراد عائلتي بقرية الحرانية تحت توجيه وتعليم الفنان الراحل عبدالناصر شيحه فنان الباتيك».

وأضاف: «نشأت علاقة مبكرة بيني وبين الفنون البصرية بكل أطيافها، وصداقتي مع الخردة صداقة عُمر توثقت منذ تعرفت على الفنان العظيم الراحل صلاح عبدالكريم، وبدأت محاولاتي الأولى في سن التاسعة عشرة بإعادة استخدام المهملات المعدنية، فأنا لا أستطيع مقاومة تكويناتها العفوية الموحية أينما كانت، أبحث عنها بشغف ليعيد ذهني ترتيبها في صورة جديدة، معكم أحتفل بالحياة الجديدة لهذه المفردات العزيزة التي أثرت حياتنا بوظيفتها النفعية لتعود فتسعدنا في ثوبها الجديد.

وعمار شيحة.. مواليد قرية الحرانية 1972، حاصل على ليسانس اللغات والترجمة، عضو نقابة التشكيليين والجمعية الأهلية للفنون، ساهم في الحركة التشكيلية من 1994 وأقام العديد من المعارض في مصر والخارج وحصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير، وله مقتنيات خاصة لدى العديد من الأفراد والمتاحف والمؤسسات والسفارات في مصر والخارج.

تحول الخردة الى عمل فنى؟ سؤال يجيب عنه شيحه في معرض فنى بعنوان «كنوز الخردة»

كتبت- سحر المليجى:

كنوز الخردة، هو معرض فنى ينطلق اليوم الأحد، للفنان عمار شيحة، بجاليري سماح بالزمالك، ويفتتحه الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية ويستمر حتى 21 ديسمبر الجارى.

يقول الفنان خالد شيحة حول استخدامه الخردة في عمل لوحات ومنحوتات فنية: «بدأت التعامل مع الأصباغ والألوان منذ طفولتي مثل بعض أفراد عائلتي بقرية الحرانية تحت توجيه وتعليم الفنان الراحل عبدالناصر شيحه فنان الباتيك».

وأضاف: «نشأت علاقة مبكرة بيني وبين الفنون البصرية بكل أطيافها، وصداقتي مع الخردة صداقة عُمر توثقت منذ تعرفت على الفنان العظيم الراحل صلاح عبدالكريم، وبدأت محاولاتي الأولى في سن التاسعة عشرة بإعادة استخدام المهملات المعدنية، فأنا لا أستطيع مقاومة تكويناتها العفوية الموحية أينما كانت، أبحث عنها بشغف ليعيد ذهني ترتيبها في صورة جديدة، معكم أحتفل بالحياة الجديدة لهذه المفردات العزيزة التي أثرت حياتنا بوظيفتها النفعية لتعود فتسعدنا في ثوبها الجديد.

وعمار شيحة.. مواليد قرية الحرانية 1972، حاصل على ليسانس اللغات والترجمة، عضو نقابة التشكيليين والجمعية الأهلية للفنون، ساهم في الحركة التشكيلية من 1994 وأقام العديد من المعارض في مصر والخارج وحصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير، وله مقتنيات خاصة لدى العديد من الأفراد والمتاحف والمؤسسات والسفارات في مصر والخارج.