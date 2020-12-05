شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية يستقبل 22 عربة ركاب جديدة من روسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل ميناء الاسكندرية فجر الأحد دفعة جديدة من العربات الروسية المتعاقد عليها والتي يتم تصنيعها في مصنع تيفير الروسي ويبلغ عددها 22 عربة ذات تهوية ديناميكية (عادية).

وكشفت مصادر رسمية، لـ«المصري اليوم»، أن اللجنة المشكلة من السكة الحديد قامت بمعاينة واعتماد 10عربات من إجمالي العربات الـ22 التي تصل مصر غدا.

ووصل حتى الآن 173 عربة بعد الدفعة الأخيرة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية. وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.