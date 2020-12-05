شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تعلن إغلاقا كليا لمدة 5 سنوات لشوارع مناطق عمل الخط الرابع لمترو الأنفاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ اتحاد الشركات الوطنية المسند إليها أعمال تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق تسلم مواقع تنفيذ محطات ميدان الرماية- الأهرام، تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، للبدء في الأعمال الإنشائية لتلك المحطات بالمرحلة الأولى للمشروع.

وأوضح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لبعض المحاور بمحيط مناطق أعمال تلك المحطات من صباح غد الأحد ولمدة خمس سنوات.

ونشرت محافظة الجيزة أماكن الغلق الكلي والجزئي وجاءت كالآتي:

محطة مترو الرماية: غلق جزئي لطريق النصر للقادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي بمحيط ميدان الرماية في المنطقة المواجهة لفندق الميريديان ومطاعم فلفلة بعد استقطاع ما يقرب من 23 مترا من نهر الطريق بطول 240م وترك عدد 2 حارة مرورية.

وعن التحويلات البديلة، جهزت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحويل حركة المركبات القادمة من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وترغب في السير اتجاه طريق النصر بالسير يميناً اتجاه طريق الفيوم الجديد، ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران المواجهة لمنطقه حدائق الأهرام، ثم استكمال السير بطريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية وطريق النصر، وسيتم توسعة طريق النصر في المنطقة المحيطة بموقع الأعمال ليصبح خمس حارات مرورية.

محطه مترو الأهرام: إجراء غلق كلي للاتجاه الأيمن لشارع الأهرام بداية من تقاطعه مع ميدان النصر حتى ما قبل تقاطعه مع محور المنصورية بما يقرب من 50 مترا بطول 404 أمتار، وترك عدد 3 حارات مرورية بالجانب الأيسر من شارع الأهرام في المنطقة المواجهة لموقع الأعمال لحركة سير المركبات القادمة من ميدان النصر، لتخدم حركة سير المركبات التي ترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتجهيز التحويلة المرورية وهى حركه المركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب في السير اتجاه شارع الملك فيصل ومحور المنصورية لتقوم بالسير اتجاه شارع الشمس حتى تقاطع محور المنصورية ثم السير يمينا بطريق المنصورية حتى تقاطعه مع شارع الأهرام والدوران والعودة من أسفل كوبري السيارات الكائن أعلى تقاطع شارع الأهرام مع محور المنصورية ثم السير بمحور المنصورية وصولا حتى شارع الملك فيصل، لتخفيف العبء المروري على شارع الأهرام بمحيط منطقة الأعمال.

غلق كلي وجزئي لمدة 5 سنوات لبعض الأماكن بالجيزة

غلق كلي وجزئي لمدة 5 سنوات لبعض الأماكن بالجيزة

غلق كلي وجزئي لمدة 5 سنوات لبعض الأماكن بالجيزة