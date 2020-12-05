شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بالإسكندرية لمواجهة أمطار نوه «قاسم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضربت الاسكندرية موجة من الأمطار الغزيرة، اليوم السبت، مصحوبة بإنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة تزامنا مع بدء نوة قاسم وذلك دون تأثير على حركة الملاحة البحرية والمرور حتى الأن.

ووفقا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، تستمر «نوة قاسم» لمدة 5 أيام، ويصاحبها أمطار غزيرة وعواصف ورياح جنوبية غربية.

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار فرص هطول الأمطار على الإسكندرية والسواحل الشمالية لمدة 4 أيام، تزامنا مع نوة «قاسم».

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والتأهب، وذلك تحسبا لهطول أمطار تزامنا مع «نوة قاسم».

وواصلت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء أعمال تطهير شنايش الأمطار، والبالغ عددها 32 ألف شنيشة و105 آلاف مطبق، فضلا عن وضع خطة تمركز لنحو 180 سيارة شفط.

ومن جانبه قال المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب بالاسكندرية ان الشركة أتمت إستعدادها لاستقبال نوة قاسم بالتتسيق مع جميع الجهات المعنية.

سقوط أمطار غزيرة في منطقة العامرية بالإسكندرية - صورة أرشيفية

سقوط أمطار غزيرة في منطقة العامرية بالإسكندرية - صورة أرشيفية

وأشار جابر في تصريحات صحفية لـ «المصرى اليوم» إلى انه سيتم تخفيف ضغوطات المياه في بعض المناطق اثناء هطول الامطار الغزيرة لإعطاء فرصة لشبكة الصرف الصحي لاستيعاب مياه الأمطار.

