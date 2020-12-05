شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية وخرائط الأمطار بالمحافظات حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من اليوم السبت 5 ديسمبر 2020 إلى الجمعة 11 ديسمبر 2020:

- يوم السبت 5 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة ( 30 % ) : على بعض المناطق من الاسكندرية - برج العرب - سيدى عبد الرحمن - الضبعة - مطروح - رشید- بلطيم- دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ) .

شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة .

- يوم الأحد 6 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة بنسبة ( 30 % ) : على بعض المناطق من ( دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ) .

شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد ( السلوم - سيدى برانى - مطروح - سيوة - الفرافرة الواحات البحرية )

- يوم الأثنين 7 ديسمبر 2020 :

شبورة مائية : على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة .

نشاط رياح : على بعض المناطق من القاهرة الكبرى

نشاط رياح ورمال مثارة : على بعض المناطق من شمال الصعيد ( الفيوم المنيا - بنى سويف - اسيوط )

- يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 :

شبورة مائية : على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة .

- يوم الأربعاء 9 دسمبر 2020 :

شبورة مائية : على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة .

-يوم الخميس 10 ديسمبر 2020 :

شبورة مائية : على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

نشاط رياح ورمال مثارة : على بعض المناطق من غرب البلاد ( السلوم - سيدى برانى - سيوة ) .

- يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 :

شبورة مائية : على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة .

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.