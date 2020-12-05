فيديو| تعرف على الوحدات البديلة لسكان العقارات المتعارضة مع محور الوفاء والأمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: نشرت الصفحة الرسمية للمنطقة الشرقية بالقاهرة، على فيسبوك، مقطع فيديو للوحدات السكنية التي تستقبل أهالي تعارضات محور الوفاء والأمل "الضغط العالي" بمنطقة عزبة الهجانة. وقال إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، إن هذه الوحدات مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة بمدينة "أهالينا 2" التي تقيمها المنطقة المركزية العسكرية. جدير بالذكر أن محور الوفاء والأمل –المزمع إنشائه- يعد واحدا من أهم المحاور بمنطقة مدينة نصر حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس. ويبدأ المحور من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة أسفل خطوط الضغط العالي ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.

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