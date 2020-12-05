القوى العاملة: مليونا ريال سعودي دية تنقذ حياة شاب مصري قتل زميله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، إن الأشقاء بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع الجالية المصرية، أنقذوا حياة شاب مصري محكوم عليه بالقصاص المؤجل لقيامه بقتل زميله مصري الجنسية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه محمد سعفان وزير القوى العاملة، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج.

وكشف فيه الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، عن قيام الأشقاء أبناء المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الجالية المصرية بإنقاذ حياة الشاب المصري"محمود .ح. م." المحكوم عليه بالقصاص المؤجل لقيامه بقتل زميله "رأفت.ك.م." والجميع مصري الجنسية .

وقال رجائي، إن أهل المجني عليه وافقوا المجني على العفو بـعد دفـع الدية مليوني ريال سعودي، أي ما يوازي 8.3 مليون جنيه مصري، وذلك تحت إشراف الأمـير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، والعميد خالد بن منصور السديس مدير سجن الرس، حيث تم تخصيص رقم حساب لاستقبال المساهمات عليه حتى اكتمل المبلغ المطلوب وبذلك تم إنقاذ الجاني من بحـد السـيف .

وأوضح الملحق العمالي أحمد رجائي، أن الحادثة كانت إثر مشاجرة وقعت بينهم، وتم سـجن "محمود.ح" منذ عام ١٤٣٢ وقد توفي أبوه وأمه وهو داخـل السـجن ليصبح وحـيد بدون أخ أو أم أو أب ليجتمع السـعوديين والمصريين علي قلب رجل واحد ويجمعوا مبلغ 2 مليون ريال في ملحمة تدل على عمق الروابط بين البلدين الشقيقين

وبالتواصل مع مدير السجن أفاد بأن المتهم قد أنهى مدة الحبس المقررة ٥ سنوات وفي انتظار إنهاء إجراءات الترحيل وسفره إلى مصر مباشرةً.