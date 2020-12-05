الجيزة: غلق شارع الأهرام وطريق النصر لتنفيذ محطتي مترو "الرماية - الأهرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة، غلق كلي للاتجاه الأيمن لشارع الأهرام بداية من تقاطعه مع ميدان النصر حتى ما قبل تقاطعه مع محور المنصورية بما يقرب من 50 متر بطول 404 متر.

كما أعلنت المحافظة غلق طريق النصر للقادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي جزئيا بمحيط ميدان الرماية في المنطقة المواجهة لفندق الميريديان.

يأتي ذلك في إطار استلام مواقع تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق محطات (الرماية - الأهرام).