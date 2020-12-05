نهائي كأس مصر| الأمن يستعد للانتشار باستاد برج العرب.. وخطة لتأمين مراسم تسليم الجوائز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ينتشر رجال الأمن بإستاد برج العرب، خلال ساعات لتأمين نهائي كأس مصر، الذي يجمع الأهلي وطلائع الجيش، وذلك بعد تغلب الأول على الاتحاد السكندري، وإطاحة الثاني بالزمالك من البطولة.

ولن يتم السماح بالدخول لجماهير سوى 50 شخصًا، بواقع 25 فرد لكل فريق من مجلس الإدارة والعلاقات العامة.

ويعمل رجال الأمن على تأمين المباراة حتى نهايتها، وتأمين مراسم تسليم الكأس للفريق الفائز، واحتفالات الفريق الفائز.

وبخطة "الثلاث دوائر أمنية" يؤمن رجال الأمن المباراة، بعدما وضعت "الأفريقية للأمن والحراسة" خطط التأمين، من خلال 3 دوائر أمنية، تشمل الدائرة الأولى تأمين ملعب المباراة، واللاعبين والممر، فيما تشمل الدائرة الثانية المقصورة الرئيسية، وتشمل الدائرة الثالثة أبواب الاستاد التي تستقبل اللاعبين وطاقم التحكيم وأعضاء مجلسي الإدارة للأهلي وطلائع الجيش.

وصعد الأهلي إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر عقب الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، حيث كان "زعيم الثغر" متقدمًا بهدف دون رد عن طريق رزاق سيسيه.

واستطاع الثنائي محمد مجدي "أفشة" وحمدي فتحي أن يسجلان لمصلحة الأهلي ليصبح الفريق الأحمر في النهائي أملاً في تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ نسخة 2017.

في المقابل، صعد فريق طلائع الجيش للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه عقب إقصائه حامل اللقب الزمالك بعد الفوز عليه بنتيجة (3-1).